Super torek bo podal jasnejšo sliko tekme za demokratskega predsedniškega kandidata

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 2. marca - V 14 zveznih državah ZDA in Ameriški Samoi bodo v torek hkrati potekale strankarske volitve in zborovanja za izbiro demokratskega predsedniškega kandidata. Na ta super torek se bo začel tudi teden dni izbire med demokrati, ki živijo v tujini. V dosedanjih preizkušnjah do Južne Karoline je prevladoval senator iz Vermonta Bernie Sanders.