ACH Volley z lahkoto, Calcit in Merkur Maribor s težavo

Ljubljana, 29. februarja - V sedmem krogu modre skupine 1. DOL za moške so favoriti upravičili svojo vlogo, a na različna načina. ACH je nalogo opravil prepričljivo, s 3:0 je zmagal v Kanalu, težave pa sta imela Calcit Volley in Merkur Maribor. Kamničani so Krki presenetljivo oddali točko, v Mariboru je bila vsaj blizu nje tudi Panvita Pomgrad, a so jo Mariborčani rešili.