V Furlaniji - Julijski krajini prvi primer okužbe z novim koronavirusom

Gorica, 29. februarja - V italijanski deželi Furlanija - Julijska krajina so zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Pri osebi iz Gorice so opravili dva testa, oba sta bila pozitivna. Oseba je v karanteni doma in nima hujših zdravstvenih težav.