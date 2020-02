V ZDA prva smrtna žrtev novega koronavirusa

Washington, 29. februarja - V ZDA so danes potrdili prvo smrtno žrtev novega koronavirusa, in sicer v zvezni državi Washington, so sporočile ameriške zdravstvene oblasti. Ameriški predsednik Donald Trump je na družbenem omrežju Twitter napovedal, da se bo na najnovejše dogajanje v zvezi z virusom odzval še danes na novinarski konferenci.