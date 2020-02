Policija: V primeru povečanega navala migrantov bomo prilagodili svoje delo

Ljubljana, 29. februarja - Če bi prišlo do sprememb v migracijah, bo policija temu prilagodila svoje delo, so ob napovedi Turčije, da bodo migrantom na svojem ozemlju pustili potovati proti Evropi, za STA zagotovili na policiji. Na notranjem ministrstvu so medtem zagotovili, da je država na morebitno povečanje nezakonitih prehodov državne meje pripravljena.