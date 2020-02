Slovenski skakalci drugi na ekipni tekmi v Lahtiju

Lahti, 29. februarja - Slovenska skakalna reprezentanca (981,8 točke) je v postavi Cene Prevc, Timi Zajc, Peter Prevc in Anže Lanišek na ekipni tekmi za svetovni pokal v finskem Lahtiju osvojila drugo mesto. Slovenci so vodili po sedmih serijah, nato pa so jih v zadnji osmi prehiteli Nemci (984,1). Tretje meto je v tesnem troboju zasedla Avstrija (979,3).