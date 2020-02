V Podgorici doslej največji protesti proti zakonu o verski svobodi

Podgorica, 29. februarja - V črnogorski prestolnici Podgorica se je danes zbralo več tisoč ljudi na doslej največjih protestih proti zakonu o svobodi veroizpovedi in v podporo Srbski pravoslavni cerkvi (SPC), poročajo tuje tiskovne agencije. Verniki pod vodstvom metropolita SPC Amfilohija so se sprehodili do srbske pravoslavne katedrale Kristusovega vstajenja.