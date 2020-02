Po incidentu v Hoffenheimu le še protestno podajanje žoge

Berlin, 29. februarja - Nemško nogometno bundesligo je danes zasenčil navijaški incident, po katerem se je tekma med Hoffenheimom in vodilnim Bayernom končala z desetminutnim protestnim podajanjem žoge igralcev obeh ekip. Incident so zakrivili navijači Bavarcev, sodnik je tekmo dvakrat prekinil. Na zelenici so bili sicer nemški prvaki prepričljivo boljši (6:0).