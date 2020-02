ZDA in talibani podpisali zgodovinski dogovor za Afganistan; mirovni proces se šele začenja

pripravila Sara Kovač

Doha/Kabul, 29. februarja - ZDA in talibani so danes podpisali zgodovinski dogovor, ki naj bi Afganistanu po več kot 18 letih prinesel konec nasilja. Dogovor v zameno za varnostna zagotovila talibanov predvideva postopen umik ameriških vojakov iz države in odpira pot pogovorom med talibani in afganistansko vlado. Mirovni proces v Afganistanu se tako šele začenjajo.