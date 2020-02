V Sloveniji so doslej opravili 183 testov na novi koronavirus, vsi negativni

Ljubljana, 29. februarja - V Sloveniji so doslej opravili 183 testov na novi koronavirus. Danes do 12. ure so bili vsi negativni, je v izjavi za medije poudarila direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Nina Pirnat. Slovenija tako še naprej čaka prvi potrjen primer novega koronavirusa, to osebo pa bodo pristojni v vsakem primeru hospitalizirali.