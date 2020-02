MZZ pozdravlja podpis mirovnega sporazuma za Afganistan

Ljubljana, 29. februarja - Slovensko zunanje ministrstvo (MZZ) je pozdravilo današnji podpis mirovnega sporazuma za Afganistan med ZDA in talibani. Le s polno angažiranostjo obeh strani v vključujoč dialog, ki je zavezan iskanju kompromisa, je možno doseči trden dogovor, ki vodi v trajen mir in stabilnost za vse prebivalce Afganistana, so zapisali v sporočilu za javnost.