33-letnik v Ljubljani streljal v zrak

Ljubljana, 29. februarja - Policija je bila v petek pozno zvečer dvakrat obveščena o strelih, enkrat na Dunajski cesti in enkrat na območju naselja Župančičeva jama. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je 33-letnik v obeh primerih streljal v zrak. Policisti so ga pridržali, osumljen je kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.