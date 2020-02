Na grško-turški meji spopadi med migranti in policijo

Atene, 29. februarja - Na meji med Grčijo in Turčijo so danes izbruhnili spopadi med več tisoč migranti in policijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Policisti so proti migrantom, ki so se zbrali ob mejnem prehodu v turški provinci Edirne, uporabili solzivec, migranti so v odgovor metali kamenje na policiste.