Po predčasnem koncu kolesarske dirke v ZAE 167 testiranih oseb zdravih

Abu Dabi, 29. februarja - Potem ko so organizatorji kolesarske dirke svetovne serije po Združenih arabskih emiratih zaradi okužbe s koronavirusom v hotelu, kjer so bile nastanjene ekipe, pred dvema dnevoma odpovedali dirko dve etapi pred koncem, je tamkajšnje ministrstvo za zdravje sporočilo, da je 167 oseb, ki so bile v karanteni, zdravih.