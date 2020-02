Generalni sekretar Nata pred podpisom mirovnega dogovora med ZDA in talibani obiskal Afganistan

Kabul, 29. februarja - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je pred podpisom mirovnega dogovora med ZDA in talibani danes obiskal Afganistan, so sporočili iz zavezništva. Dodali so, da se bo Stoltenberg pozneje udeležil novinarske konference v Kabulu skupaj z afganistanskim predsednikom Ašrafom Ganijem in ameriškim obrambnim sekretarjem Markom Esperjem.