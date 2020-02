V mehiškem finalu Britanka in Kanadčanka

Acapulco, 29. februarja - V finalu teniškega turnirja WTA v mehiškem Acapulcu se bosta pomerili sedma nosilka turnirja Britanka Heather Watson in 17-letna Kanadčanka Leylah Fernandez. Britanka je v polfinalu s 6:4 in 7:6 (6) premagala Kitajko Xiyu Wang, Kanadčanka pa za svoj prvi finale WTA s 6:3 in 6:3 Mehičanko Renato Zarazua.