Vegas po zmagi nad Buffalom utrdili vodstvo v skupini

Las Vegas, 29. februarja - Ekipa Vegas Golden Knights je v severnoameriški hokejski ligi NHL doma premagala Buffalo Sabres s 4:2 in se utrdila na čelu pacifiške skupine. V njej je ekipa Los Angeles Kings zadnja, njihovega kapetana Anžeta Kopitarja in soigralce pa naslednja tekma čaka nocoj ob 22. uri, ko bodo gostili New Jersey Devils, zadnje v metropolitanski skupini.