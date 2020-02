Svojci pogrešajo mladoletno Luno Dobaj

Dekle je visoko 170 centimetrov, dolgih ravnih črnih las, vitke postave, svetlejše polti, obraz ovalne oblike, modrih oči, nosi fiksni zobni aparat (spodaj in zgoraj). Oblečena je bila v daljšo jakno črne barve, s svetlim krznom na kapuci, in črne hlače. Nosi športne copate s tigrastim vzorcem velikost 39-40. Pri sebi naj bi imela osebno in zdravstveno izkaznico, so navedli na Policijski upravi Maribor.