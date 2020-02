Zaradi koronavirusa odpovedana tudi turistična borza ITB

Berlin, 28. februarja - Zaradi izbruha novega koronavirusa, ki se iz Azije v zadnjih dneh vse bolj širi tudi po Evropi, so organizatorji odpovedali turistično borzo ITB Berlin, ki velja za enega največjih in najpomembnejših tovrstnih dogodkov na svetu in na katerem se tradicionalno predstavijo tudi številni slovenski ponudniki in destinacije.