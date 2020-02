Prisotnost novega koronavirusa potrdili v več kot 50 državah, Slovenije še ni med njimi

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 28. februarja - Novi koronavirus se je v nekaj tednih razširil v več kot 50 držav. V Sloveniji okužbe še niso potrdili, družinski zdravniki pa so danes dobili poenotena navodila, kako ravnati v primeru suma okužbe. Brise za testiranja bodo zaradi racionalizacije kadrov in opreme jemali na 16 točkah, bolnišnice pa nadaljujejo preventivne in zaščitne ukrepe.