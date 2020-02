Zdravstveni ministri EU prihodnji petek znova o novem koronavirusu

Bruselj, 28. februarja - Ministri za zdravje držav članic EU se bodo prihodnji petek sestali na zasedanju, na katerem bodo razpravljali o ukrepih, povezanih z izbruhom novega koronavirusa, je danes sporočil tiskovni predstavnik Evropske komisije. Zadnjič so se na to temo sestali pred dvema tednoma, ko so napovedali usklajen odziv na širjenje virusa.