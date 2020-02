Predvidoma naslednje leto tudi dve večji obnovi odsekov na dolenjski avtocesti

Ljubljana, 29. februarja - Medtem ko med letošnjimi načrtovanimi obnovami na omrežju avtocest in hitrih cest niso predvideni večji projekti na dolenjskem avtocestnem kraku, pa Dars predvidoma v prihodnjem letu načrtuje prenovi odsekov med Ivančno Gorico in Trebnjim ter med Drnovim in Obrežjem. Za obnovo vozišč je sicer v 2021 predvidenih 74,5 milijona evrov.