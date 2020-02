EU in Združeno kraljestvo v pogajanja o prihodnjih odnosih

pripravila Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 29. februarja - EU in Združeno kraljestvo bosta v ponedeljek v Bruslju v napetem ozračju in s povsem nasprotnimi stališči začela prvi krog pogajanj o prihodnjih odnosih. Novi sporazum je treba skleniti do konca leta, ko se izteče prehodno obdobje, v katerem državljani in podjetja na obeh straneh Rokavskega preliva brexita še ne občutijo.