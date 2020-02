WHO povišala globalno tveganje širjenja koronavirusa na zelo visoko

Ženeva, 28. februarja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je globalno tveganje širjenja novega koronavirusa povišala z visokega na zelo visoko, kar je najvišja raven, je danes v Ženevi sporočil prvi mož Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ob tem je izpostavil okužbe, ki so se razširile iz Italije in Irana.