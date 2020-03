Deep Purple napovedali nov album Whoosh! in turnejo po Evropi

London, 2. marca - Britanski rockerji Deep Purple so napovedali nov album Whoosh!, ki bo izšel 12. junija. Njihov 21. studijski album po vrsti bo ponovno produciral Bob Ezrin. "Ustvarili so najbolj vsestranski album njihovega sodelovanja," so zapisali v založbi earMusic. Novi album bo skupina pospremila z evropsko turnejo, poroča portal Ultimate Classic Rock.