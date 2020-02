Nekdanji praški imam zaradi podpore terorizma obsojen na deset let zapora

Praga, 28. februarja - Nekdanji imam v Pragi je bil danes zaradi podpore in financiranja terorizma obsojen na deset let zaporne kazni. Sodišče je 36-letnega Samerja Šehadeha med drugim spoznalo za krivega, da je leta 2016 svojemu bratu in njegovi ženi pomagal pri pridružitvi skupini Al Nusra, sestrski organizaciji teroristične skupine Al Kaida v Siriji.