Med strankami na levici očitki o "krivdi" za oblikovanje Janševe vlade

Ljubljana, 28. februarja - Ob robu današnjega protesta, ki so ga organizatorji naslovili "proti koaliciji sovraštva", se je vnela tudi polemika na levem delu političnega prostora o tem, kdo nosi krivdo, da je SDS sploh dobila priložnost za sestavo vlade. Shod, uperjen predvsem proti strankama SMC in DeSUS, so namreč javno podprli v stranki Levica.