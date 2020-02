Ministri na poti do strategije inštituta za inovacije in tehnologijo

Bruselj, 28. februarja - Ministri za raziskave članic EU so na današnjem zasedanju Sveta EU za konkurenčnost v Bruslju sprejeli okvirni dogovor o inovacijski strategiji Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo. Razpravljali so tudi o strateškem pristopu k mednarodnemu sodelovanju na področju raziskav in inovacij.