Rast zasebne potrošnje v ZDA januarja malce upočasnjena

Washington, 28. februarja - Zasebna potrošnja v ZDA je januarja glede na december narasla le za 0,2 odstotka, kar je nekoliko manj kot decembra, je objavilo ameriško ministrstvo za trgovino. To je ob tem podatke za december popravilo z 0,3- na 0,4-odstotno rast. Januarja so sicer narasli tudi osebni dohodki in stopnja varčevanja.