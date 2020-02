Pomlad tudi v znamenju boja proti delu na črno

Ljubljana, 29. februarja - V okviru evropske platforme Proti delu na črno bo od danes do vključno 31. maja v vseh državah EU potekala vseevropska kampanja Prednosti prijavljenega dela. Njen cilj sta promocija in osveščanje glede prednosti prijavljenega dela v najširšem smislu. V Sloveniji bo kampanjo med drugim zaznamoval akcijski teden nadzora inšpektorata za delo in Fursa.