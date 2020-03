DZ bo odločal o Janševem tretjem premierskem mandatu

piše Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 1. marca - Državni zbor bo v torek razpravljal in na tajnem glasovanju odločal o kandidatu za novega predsednika vlade Janezu Janši. SDS, SMC, NSi in DeSUS, ki so v torek podpisale koalicijsko pogodbo, obetajo dovolj glasov za Janševo izvolitev, s čimer se mu nasmiha tretji premierski mandat.