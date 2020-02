Ob reki Muri pri kroškem brodu nastaja pomembna naravna in turistična točka

Murska Sobota, 29. februarja - Pri brodu, ki povezuje bregova reke Mure, v bližini vasi Krog so sklenili projekt Gremo v naravo (Go in Nature), s katerim bodo z različnimi programi obiskovalcem omogočili pristno doživetje narave. Projekt je vreden 940.000 evrov, z njim pa je nastala pomembna naravna in turistična točka.