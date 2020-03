Indija s prvo pospešitvijo rasti BDP v skoraj dveh letih

New Delhi, 1. marca - Rast indijskega bruto domačega proizvoda (BDP) je v zadnjem trimesečju lani odskočila od šestletnega dna. Na letni ravni je bila 4,7-odstotna, na ravni trimesečja pa 0,2-odstotna. Gre za prvo pospešitev rasti po sedmih zaporednih četrtletjih upočasnjevanja, so ta teden objavili v New Delhiju.