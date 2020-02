Umar: Gospodarsko rast občutno upočasnili vplivi iz mednarodnega okolja

Ljubljana, 28. februarja - Gospodarska rast je lani po prvih podatkih statističnega urada dosegla 2,4 odstotka, kar je manj od dolgoletnega povprečja pri 2,7 odstotka. "Na precej nižjo rast je vplivala predvsem nižja rast investicij in izvoza, upočasnitev pa je sledila nižji rasti tujega povpraševanja in visoki negotovosti v mednarodnem okolju," so ocenili v Umarju.