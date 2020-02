Zdravilišča z zaščitnimi ukrepi v primeru koronavirusa

Ljubljana, 28. februarja - Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč je pripravljena na primer, da bi zaznali sum na okužbo s koronavirusom pri gostih in pacientih, napotenih na zdraviliško zdravljenje, pripravili so tudi zaščitne ukrepe. Karantena zdravilišč in hotelov ni predvidena, so sporočili po srečanju s predstavnico Nacionalnega inštituta za javno zdravje.