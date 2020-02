Stavke in dražje gorivo oklestili dobiček IAG

London, 28. februarja - Letalska skupina IAG, pod okrilje katere med drugim sodi britanski British Airways, je lani ustvarila 1,72 milijarde evrov čistega dobička, kar je 41 odstotkov manj kot predlani. Glavni razlog so po navedbah družbe stavke osebja in višji stroški goriva. Zaradi epidemije koronavirusa so poslabšali tudi napoved letošnjega poslovanja.