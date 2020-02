Na Gorenjskem zaradi zaračunavanja nenujnih storitev manj obiska v ambulantah NMP

Kranj, 29. februarja - Ambulante nujne medicinske pomoči (NMP) in dežurne ambulante na Gorenjskem so v začetku lanskega leta začele bolnikom zaračunavati nenujne storitve. Direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternik po enem letu od uveljavitve tega ukrepa ugotavlja, da je v dežurnih ambulantah manj ljudi, na mesec pa zaračunajo od 10 do 15 storitev.