Za mesec in pol se zapira del Bratislavske ceste v Ljubljani

Ljubljana, 2. marca - Zaradi rekonstrukcije Letališke ceste bo v Ljubljani od danes do predvidoma 19. aprila za ves promet zaprta Bratislavska cesta na odseku od Letališke ceste do Španske ulice. Obvoz bo po Španski ulici, so pred dnevi sporočili z Mestne občine Ljubljana. Ob tem so pozvali k upoštevanju prometne signalizacije.