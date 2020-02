Največ pritožb nad delom policistov s področja varnosti cestnega prometa ter javnega reda in miru

Ljubljana, 28. februarja - Zoper delo policistov je bilo lani vloženih 358 pritožb, kar je 1,1 odstotka manj kot leta 2018, ko je bilo vloženih 362 pritožb. Največ pritožb je bilo s področja zagotavljanja varnosti cestnega prometa ter javnega reda in miru, s področja odkrivanja in preprečevanja kriminalitete ter varovanja državne meje in obravnavanja tujcev.