Handanović z Interjem nad Getafe

Nyon, 28. februarja - Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu so danes izžrebali pare osmine finala evropske lige. Edini slovenski nogometaš na tej ravni tekmovanja vratar in kapetan Interja Samir Handanović se bo v osmini finala pomeril s španskim Getafejem. Derbi kroga bo zagotovo dvoboj med italijansko Romo in špansko Sevillo.