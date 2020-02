Na 14. Festivalu gorniškega filma prepričal španski film Čolite

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 28. februarja - Zmagovalec 14. Festivala gorniškega filma in prejemnik glavne nagrade mesta Domžale je film Čolite španskih režiserjev Jaimeja Murciega in Pabla Iraburuja. Žirijo je prepričal tako zaradi dramaturške in tehnične dovršenosti kot tenkočutne zgodbe skupine bolivijskih žensk iz ljudstva Aymara, ki so se odločile za življenjski preobrat.