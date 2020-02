V zeleni turistični shemi 100 destinacij in ponudnikov

Ljubljana, 28. februarja - Zelena shema slovenskega turizma je pozdravila 100. prejemnika znaka Slovenia Green. To je postal ponudnik nastanitev Nebesa Chalets na Livku nad Kobaridom. Skupno je danes v shemi 53 turističnih destinacij, 45 ponudnikov nastanitev, štirje naravni parki, dve turistični agenciji in ena znamenitost, so sporočili iz STO.