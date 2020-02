Odpoklic sadnih jogurtov

Ljubljana, 28. februarja - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila preko RASFF sistema obveščena o umiku določenih serij sadnih jogurtov s trga, ker lahko vsebujejo tujke (gumijaste delčke). Gre za več jogurtov, ki so jih prodajali v trgovinah Lidl.

Umik se izvaja za sadne jogurte brez laktoze SK2 nemške mlekarne Gropper z okusom jagode (EAN koda: 20550271) ter breskev/marakuja (EAN koda: 20550301), pakirane v 150 gramski embalaži, z roki uporabe 18.2.2020, 24.2.2020, 27.2.2020, 2.3.2020, 8.3.2020 in 12.3.2020. Prav tako se izvaja umik sadnih jogurtov SKYR nemškega proizvajalca Naablater Milchwerke z okusom jagode (EAN koda: 20881045) in borovnice (EAN koda: 20881085), pakirane v 150 gramski embalaži, z roki uporabe 21.2.2020, 27.2.2020, 3.3.2020, 10.3.2020 in 17.3.2020.

Izdelki so bili na prodaj v trgovski verigi Lidl Slovenija.

Potrošniki naj živila ne zaužijejo, za vračilo izdelka pa se naj obrnejo na mesto nakupa oz. na podjetje Lidl Slovenija na brezplačno telefonsko številko 080/70-60, so še sporočili z Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.