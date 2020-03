V Ljubljani šesti festival z razmislekom o bolj strpni družbi

Ljubljana, 1. marca - V organizaciji Mini teatra in Judovskega kulturnega centra se bo v Ljubljani začel 6. festival Hiša strpnosti. Namen je spodbuditi k razmišljanju in ustvarjati bolj strpno družbo, opozarjati na težave ter poudarjati sprejemanje in spoštovanje različnosti. Tematiko bo festival v šestih dnevih naslavljal zlasti prek filmske umetnosti.