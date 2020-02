Nato izrazil solidarnost s Turčijo ob napadih v Siriji

Bruselj, 28. februarja - Zveza Nato je danes obžalovala napade na turške vojake na severu Sirije in izrazila solidarnost s Turčijo, sirski režim Bašarja al Asada in Rusijo pa pozvala k takojšnjemu prenehanju ofenzive v sirski pokrajini Idlib in k vrnitvi iskanja mirne rešitve v okviru Združenih narodov, je sporočil generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg.