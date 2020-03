Ljubljana, 1. marca - V slovenskih klavnicah so lani zaklali približno 1000 konj, 116.000 glav goveda, 260.000 prašičev, 12.000 ovc, 1000 koz, 2000 kuncev in 38,8 milijona kljunov perutnine. Z izjemo kuncev so vseh vrst živali zaklali več kot v letu 2018, je objavil državni statistični urad.