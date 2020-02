V soboški bolnišnici pripravljeni na okužbe z novim koronavirusom

Murska Sobota, 28. februarja - V Splošni bolnišnici Murska Sobota so usklajeni z drugimi zdravstvenimi delavci in pripravljeni na oskrbo prebivalcev Pomurja ob pojavu okužb z novim kronavirusom. Ob tem poudarjajo, da je najpomembnejša ozaveščenost in skrb vsakega posameznika, da stori vse potrebno za preprečitev okužbe.