Slovenska filantropija išče mlade mentorje za integracijo otrok migrantov v Ljubljani

Ljubljana, 28. februarja - Slovenska filantropija išče mlade prostovoljce med 18. in 25. letom, ki bi kot mentorji pomagali pri integraciji otrok migrantov in mladih migrantov. Cilj mednarodnega projekta, v katerem bi prostovoljci sodelovali, je opolnomočiti mlade migrante in jih vključiti v nove integracijske aktivnosti. Rok za prijavo k projektu je 11. marec 2020.