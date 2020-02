Švica zaradi koronavirusa prepovedala vse večje športne dogodke

Bern, 28. februarja - V Švici so se v boju proti epidemiji novega koronavirusa odločili, da prepovedo vse večje športne dogodke v državi do 15. marca. Tekme z več kot 1000 gledalci so odpovedane v tem obdobju, je naročila vlada, možno pa je organizirati manjše športne dogodke brez navijačev oziroma z le malo gledalci.