Ljubljana, 28. februarja - Novinarska konferenca, na kateri bosta generalni sekretar SAB Jernej Pavlič in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki opravlja tekoče posle, Peter J. Česnik spregovorila o zaključku mandata na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ter nadaljnjem delu, bo danes ob 11.45 v prostorih SAB na Štefanovi 5, so sporočili iz SAB.